У ТРК «Родник» в Челябинске появится сквер с сухим ручьем

Новое общественное пространство облагородят не позднее сентября

Возле ТРК «Родник» в Челябинске стартовали работы по благоустройству нового общественного пространства. Территорию на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской определили сами жители в рамках всероссийского голосования проекта «Формирование комфортной городской среды».

Согласно проекту, в обновленном сквере появятся широкие прогулочные дорожки, множество удобных скамеек и урн.

По всему периметру будет обустроено современное наружное освещение и система видеонаблюдения.

Для удобного и безопасного перехода через детскую железную дорогу предусмотрен пешеходный мостик.

Имеющиеся взрослые деревья будут сохранены, кроме того, подрядчики проведут дополнительное озеленение.

Изюминкой пространства станет сухой ручей с руслом, заполненным камнями, окруженный валунами и растениями.

Подрядчик уже завершил планировку площадок и тротуарной сети, работы по асфальтированию и обустройству основания из щебня. Сейчас идет укладка тротуарной плитки.

Все работы планируется завершить к концу летнего сезона.

Напомним, у челябинцев еще есть несколько дней, чтобы выбрать объекты благоустройства на следующий год. До 30 апреля проголосовать можно на портале 74.gorodsreda.ru.