Возле ТРК «Родник» в Челябинске стартовали работы по благоустройству нового общественного пространства. Территорию на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской определили сами жители в рамках всероссийского голосования проекта «Формирование комфортной городской среды».
Согласно проекту, в обновленном сквере появятся широкие прогулочные дорожки, множество удобных скамеек и урн.
По всему периметру будет обустроено современное наружное освещение и система видеонаблюдения.
Для удобного и безопасного перехода через детскую железную дорогу предусмотрен пешеходный мостик.
Имеющиеся взрослые деревья будут сохранены, кроме того, подрядчики проведут дополнительное озеленение.
Изюминкой пространства станет сухой ручей с руслом, заполненным камнями, окруженный валунами и растениями.
Подрядчик уже завершил планировку площадок и тротуарной сети, работы по асфальтированию и обустройству основания из щебня. Сейчас идет укладка тротуарной плитки.
Все работы планируется завершить к концу летнего сезона.
Напомним, у челябинцев еще есть несколько дней, чтобы выбрать объекты благоустройства на следующий год. До 30 апреля проголосовать можно на портале 74.gorodsreda.ru.