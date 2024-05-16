У ТРК «Родник» в Челябинске появится площадка для выгула собак

Благоустройство территории идет полным ходом

На территории вблизи крупного ТРК «Родник» в Челябинске прошел первый этап благоустройства. Здесь выложили новые прогулочные тропинки, в планах — возведение безопасного перехода через детскую железную дорогу, рассказали в администрации города.

На следующем этапе планируют земляные работы, в том числе снос аварийных и больных деревьев. На их месте высадят новые кустарники и крупные деревья, уложат газон и обустроят цветники.

Также в администрации Челябинска отмечают, что в новом сквере организуют специализированную площадку для выгула собак. Все работы планируют завершить ко Дню города.