У торговца пиротехникой в Копейске изъяли товар и составили на него протокол

Предприниматель работал без государственной регистрации



Сотрудники полиции Челябинской области продолжают оберегать жителей от опасных пиротехнических изделий. В рамках мероприятия «Пиротехника» они наводят порядок с продажей и применением салютов и фейерверков, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

В Копейске полиция обнаружила точку нелегальной продажи пиротехники. У продавца изъяли 691 единицу пиротехнической продукции. На предпринимателя составили протокол за работу без госрегистрации (часть 1 статьи 14.1 КоАП РФ).

Любителям фейерверков сотрудники полиции напоминают, что несертифицированная и просроченная пиротехника опасна для здоровья. И применять ее, разумеется, надо с осторожностью.

Представители МВД советуют покупать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах и торговых точках, где реализуется только сертифицированная продукция с указанием производителя, даты изготовления, сроков хранения и инструкций по использованию.