У судебных приставов Южного Урала появился цифровой помощник

Робот Макс напомнит об алиментах

Федеральная служба судебных приставов запустила нового цифрового помощника для взыскателей и должников. Робот Макс подскажет, как проверить исполнительное производство, оплатить долг или подать на алименты.

Искусственный интеллект не только ответит на вопросы, но и обеспечит «умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме выявит потребности. А если у пользователя еще останутся вопросы, робот пригласит в чат реального оператора портала. Новый проект судебных приставов запущен совместно с Минцифры.

«ФССП России стало первым ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информированию. Уже сейчас на портале госуслуг в цифровой форме доступны все базовые сервисы, связанные с исполнительным производством: информирование о ходе исполнительного производства, ходатайства (обращения), цифровые уведомления», — комментирует пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Теперь на обновленном портале госуслуг стал доступен и робот Макс. В этом году робот Макс обретет голос и сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосовых устройствах.