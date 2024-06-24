У школьницы из Челябинска заподозрили аллергию на солнечные страны

В ясную погоду у девочки чешутся и слезятся глаза

Врачи челябинской детской городской поликлиники № 8 ищут причину конъюнктивита, который мучает 12-летнюю девочку. Неприятные ощущения появляются, когда ребенок приезжает на отдых в солнечные страны, а также в период цветения, сообщили в медучреждении.

Медики заподозрили, что у девочки аллергия. Предварительно ей поставили диагноз «острый атопический конъюнктивит». Обострение, замечают врачи, также могут вызывать гаджеты.

«Для меня на первый план вышла мысль о так называемом компьютерно-зрительном синдроме. Как оказалось, девочка даже не знает, сколько времени проводит за планшетом и телефоном. Следует внимательно заняться наблюдением миопии, ее лечением, а также профилактикой компьютерно-зрительного синдрома», — считает врач-офтальмолог детской поликлиники № 8 им. А. Невского Надежда Бибикина.

Школьнице прописали лечение на аппаратах, а также сокращение времени за экраном сотового телефона. Также девочке нужно больше бывать на улице, заниматься спортом, позволяющим тренировать зрение: теннисом, бадминтоном, плаванием.

А еще школьница будет носить очки с антибликовыми стеклами.

Врачи продолжат наблюдать за ребенком.