У школ Челябинской области выставят дополнительные патрули

Полиция отчиталась о готовности своих сотрудников к ЕГЭ и праздникам

Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел совещание по готовности школ к ЕГЭ, последним звонкам и выпускным, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«От качества нашей работы зависит безопасность граждан. И мы должны принять беспрецедентные меры, чтобы праздники прошли без происшествий», — обратился к своим подчиненным начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаил Скоков.

На совещании говорили, что все места, где проводят экзамены и праздничные торжества, обследуют с применением технических средств. На проверку также возьмут служебных собак.

«В школах будут дежурить сотрудники органов внутренних дел. При входе участников мероприятия будут досматривать, в том числе с применением арочных и ручных металлодетекторов», — рассказывают в пресс-службе.

С директорами школ договорились, что большие группы детей к месту праздника должны сопровождать родители, педагоги.

На дорогах у школ будут также дежурить регулировщики, поблизости будут ходить патрули, а движение транспорта кое-где ограничат. В парках и скверах будут нести дежурство дополнительные наряды полиции на электромобилях.

«Весь личный состав органов внутренних дел, задействованный в обеспечении правопорядка, уже ориентирован на незамедлительное оказание помощи нуждающимся», — добавляют в полиции.