У села в Увельском районе началась новая жизнь

Губернатору рассказали об эффекте асфальтированной дороги

В Увельском районе заасфальтировали более 17 км щебеночной дороги Рождественка — Мордвиновка. Работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Результаты оценил губернатор Алексей Текслер в рамках визита в муниципалитет 12 июля.

Глава района Сергей Рослов рассказал, что с вводом новой дороги у Мордвиновки фактически началась новая жизнь: в местные магазины беспрепятственно завозят необходимые продукты, дети из школ посещают спортивные и культурные мероприятия в райцентре — раньше это было небезопасно. Полностью обеспечена транспортная доступность, ходит рейсовый автобус. Жители из других территорий начали покупать в селе участки под строительство, и даже у местного храма появились меценаты.

«Будем продолжать работать по программе. Она капиталоемкая, потому что это строительство с нуля, полный цикл. Но потребность в качественных дорогах большая и здесь в районе, и по всему региону», — отметил Алексей Текслер.

Отметим, всего в 2019—2023 годах в Увельском районе за счет средств областного бюджета отремонтировано более 24 км муниципальных и более 18 км региональных автодорог. В частности, реконструированы автомобильные дороги по улице Энгельса в поселке Увельском, участок М-36 Челябинск — Троицк от улицы Южной до границы с Республикой Казахстан, а также участки на трассе Южноуральск — Магнитогорск и другие.

В 2024 году начались работы по капремонту автодорог Увельский — Песчаное, Петровское — Малое Шумаково, Красносельское — Сухарыш.

Также в 2019—2023 годах в Увельский район приобретено шесть автобусов малого и три — среднего класса для пассажирских перевозок.