У россиян не будут проверять QR‑коды при покупке билетов на самолет

Документ потребуется только перед регистрацией на рейс

Минтранс изменил свою позицию о необходимости проверки QR-кодов о вакцинации авиапассажиров от COVID-19. Сертификат будут проверять только перед регистрацией на рейс. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и собеседника, знакомого с итогами совещания в министерстве 1 декабря.

«Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева», — сообщил один из источников.

Руководитель аппарата комитета Ираклий Асламазов подтвердил изданию, что встреча для обсуждения этого законопроекта действительно запланирована на 7 декабря.

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат. Перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс только при наличии QR-кода. В противном случае договор перевозки расторгнут и в течение 30 дней стоимость билета будет возвращена.

Напомним, жители Челябинской области, получившие медотвод от прививки против коронавируса, все-таки смогут посещать общественные места, где сегодня требуют QR-код. Такое решение вынес областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

Но не все южноуральцы могут вакцинироваться в силу состояния своего здоровья. Что такое медицинский отвод, каким он бывает и кому он положен, объяснили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.