У рабочих ЧТЗ выросли заработные платы

По итогам работы в первом полугодии 2023 года средняя заработная плата рабочих ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех») выросла на 36%

В связи с развитием производства и ростом объемов выпускаемой продукции ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» продолжает набор персонала, с начала текущего года порядка 1 300 человек уже стали частью большой заводской команды. Для эффективного решения «кадрового вопроса» руководство завода проводит работу по повышению заработных плат своих сотрудников. Кроме того, был расширен пакет льгот и компенсаций: заводчанам компенсируется летний отдых, аренда жилья, расходы на транспорт из отдаленных районов. Уже ведется подготовка к 1 сентября: родители первоклассников получат выходной день с сохранением заработной платы, денежную выплату для подготовки ребенка к школе, а также подарочный канцелярский набор первоклассника.

Размер средней заработной платы производственных рабочих по итогам деятельности предприятия в июле 2023 года составил 93 000 рублей. Для сравнения — по итогам работы предприятия в январе этого же года размер средней заработной платы составлял 68 000 рублей.





«Полученные показатели по заработной плате были достигнуты за счет повышения производительности труда коллектива, организации сверхурочной работы, повышения сдельных расценок у производственных рабочих и плановой индексации»,— отметила врио генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Елена Тихомирова.

Пополнение предприятия кадрами было проведено в том числе за счет привлечения молодежи: учебные заведения города с удовольствием направляли на ЧТЗ студентов для прохождения производственной практики. Молодые люди получали теорию и практические навыки, очень быстро осваивались и становились большими помощниками для производства. Их учеба и труд оплачиваются — ребята получают стипендию. Если специальность остродефицитная (токарь, шлифовщик, фрезеровщик) и ученик хорошо себя проявляет в работе, то сумма достигает 40 000 рублей. Многие ребята после прохождения практики остались трудиться на заводе.

Стоит отметить, что в адаптации ребят и вновь принятых работников большую роль играют наставники предприятия, сегодня их порядка 110 человек. У тех же, кто приходит работать, не имея должного опыта, есть возможность получить на заводе профессию с нуля, за такими сотрудниками закрепляют квалифицированного и опытного инструктора производственного обучения.

Куда обращаться:

корпоративный сайт: www.chtz-uraltrac.ru, https://vk.com/chtz.uraltrack;

телефоны отдела кадров: +7 (351) 778-48-32, +7 (351) 778-49-20, +7 (351) 778-49-21;

адрес: г. Челябинск, пр-т Ленина, 3.

По вопросам обучения и прохождения практики на ЧТЗ звоните по телефону 778-43-41 или пишите на почту pyatkova_l@chtz.ru.

