У подножия Зигальги пройдет первый концерт вокалистов

8 июля в поселке Тюлюк состоится выступление именитого коллектива

В поселке Тюлюк у подножия Зигальги 8 июля пройдет первый вокально-инструментальный концерт. Его организует семейная мастерская «Кладовая Урала». Организаторы сообщили, что на смотровой площадке нацпарка прозвучит классическая, джазовая и популярная музыка в авторской обработке.

Перед зрителями выступит вокально-инструментальный ансамбль «Портреты Фа Диез». Он был создан в 2008 году на базе Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки, сейчас коллектив — лауреат международных конкурсов и фестивалей, выступал по разным регионам России и странам Европы.

В репертуаре ВИА, кроме мировой классической и джазовой музыки,- популярная и народная.

«Услышать ее можно будет в поселке Кордонный на берегу реки Юрюзань. Сценой станет смотровая площадка национального парка „Зигальга“», — сообщили организаторы.