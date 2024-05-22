У пенсионерки в Магнитогорске вырезали 12‑литровую опухоль

Кистома достигла гигантских размеров и мешала женщине дышать

Врачи отделений хирургии и гинекологии горбольницы № 3 Магнитогорска удалили 82‑летней пациентке гигантскую кистому яичника. Опухоль разрослась настолько, что сдвинула органы и начала давить на легкие — женщина обратилась в больницу с жалобами на затрудненность дыхания, рассказали в медучреждении.

«УЗИ и КТ выявили гигантскую кистому яичника, это доброкачественная опухоль с жидким содержимым, развивается из тканей эпителия и обладает способностью к быстрому росту. Но если обычно объем подобных образований не превышает 50—200 миллилитров, то в этом случае многокамерная опухоль содержало 12(!) литров жидкости», — рассказали в больнице.

Удаляла многокамерную кистому бригада хирургов и гинекологов. В настоящий момент пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.

По словам заведующей отделением гинекологии, акушера-гинеколога Ольги Дайнеко, в ее практике подобная гигантская кистома встретилась всего второй раз. Врачи не могут назвать единственную причину возникновения таких кистом, именно поэтому специалисты настаивают на ежегодном обязательном гинекологическом обследовании для женщин всех возрастов и вне зависимости от наличия или отсутствия жалоб.

«Кистомы могут возникать из-за гормональных сбоев, абортов, воспалительных процессов репродуктивных органов, выявляться у женщин разного возраста, у рожавших или не живущих половой жизнью. Поэтому самое главное — ежегодно посещать гинеколога для профилактического осмотра, чтобы избежать экстренных вмешательств», — говорит Ольга Дайнеко.