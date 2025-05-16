У памятника «Сказ об Урале» в Челябинске разбили сквер

Город преображает Привокзальную площадь

Клумбы и лавочки появились на месте нелегальных киосков у памятника «Сказ об Урале» в Челябинске, сообщает пресс-служба мэрии.



Раньше на этом месте стояли четыре нелегальных киоска, которые начали сносить два месяца назад. Освободившуюся территорию закрепили за подрядчиком, он будет поддерживать здесь порядок.

«Работы по благоустройству продолжим. На второй части площади предстоит выправить тротуарную плитку, которая пострадала от незаконных объектов. Затем здесь тоже появятся скамейки и урны», — говорят в мэрии.