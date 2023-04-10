У озера Аракуль в Каслинском районе появится природный парк с рекреационными зонами

Об этом на личном приеме граждан рассказал Алексей Текслер

Сегодня, 10 апреля, к губернатору Челябинской области обратилась заместитель директора по воспитательной работе Вишневогорской школы № 37 Каслинского района Марина Санатина. Она попросила губернатора уделить особое внимание природосбережению озера Аракуль.

Алексей Текслер уточнил, что по его поручению региональное Минэкологии провело комплексное обследование озера Аракуль и прилегающей к нему территории. По результатам обследования получены научные обоснования по созданию здесь природного парка с двумя рекреационными зонами. Озеро останется особо охраняемой природной территорией.

Тему работы над сохранением местных водоемов продолжила координатор городского проекта «Экология города в наших руках» из Златоуста Анастасия Серебрякова. Ее интересовал вопрос по очистке городского пруда. Губернатор пояснил, что в рамках нацпроекта «Экология» в Златоусте с 2022 года начаты работы по изъятию донных отложений. В июне эта работа возобновится.

Напомним, что в рамках личного приема граждан Алексей Текслер также поручил заняться ремонтом Дома культуры в селе Алексеевка Варненского района, отремонтировать важный для селян участок дороги в Октябрьском районеи восстановить рейс между поселком Маяк Брединского района и Магнитогорском.