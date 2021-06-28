У официального сайта о коронавирусе в России появились клоны

Жителей Челябинской области предупреждают о порталах-двойниках и просят доверять только достоверным источникам

У портала стопкоронавирус.рф появились клоны. Мошенники оставляют оригинальную символику, но немного меняют название сайта, например coronavirus-stop.ru, stopcoronavirus-rf.ru. Информация на таких интернет-площадках не является официальной и даже может ввести в заблуждение, сообщили в Центре управления регионом Челябинской области.





Единственно правильное название портала — стопкоронавирус.рф. На сайте можно ознакомиться с оперативными данными по коронавирусу в России и мире, узнать о вакцинации, мерах поддержки семей и бизнеса. При этом через портал нельзя вызвать врача, записаться на прием в государственные ведомства или получить другие услуги.

«За время пандемии мошенники создали более четырех тысяч сайтов со словом „коронавирус“ и „covid“. На таких „сайтах-подделках“ собирают информацию о банковских картах граждан, продают поддельные пропуска, обманывают при оформлении социальных выплат. Также были выявлены случаи мошенничества с продажей медицинского оборудования», — сообщили в пресс-службе ЦУР Челябинской области.

Жителей региона призывают быть бдительными и не переходить по незнакомым ссылкам, тем более — не доверять информации на подозрительных ресурсах.