У мобилизованных в Чебаркуле будет все необходимое — Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области пообщался с резервистами и рассказал о помощи региона дивизии

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Минувшую субботу губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел в чебаркульской дивизии, где проходит боевое слаживание мобилизованных южноуральцев. Как сообщил глава региона в своем Телеграм-канале, он поговорил с ребятами, а также привез комплекты теплых вещей и снаряжения, которые обещал в прошлый приезд.

«Зашел в казармы, поговорили. Настроение у парней хорошее, условиями и питанием довольны. С семьями связь держат, знают про областные меры поддержки, родные уже занимаются оформлением»,— сообщил губернатор.

Алексей Текслер отметил, что область помогает дивизии по многим моментам: ремонтируется несколько зданий, тренажеры в учебном комплексе, чтобы мобилизованные могли качественно подготовиться.

Для резервистов доставили комплекты одежды: флисовые толстовки, термобелье, теплую обувь, шапки, носки, перчатки, туристические коврики, спальные мешки, а также фонарики и аптечки.

«У нас сегодня несколько главных задач. Первая, чтобы у ребят было все необходимое. Второе — это организация боевого слаживания. И тут мы тоже помогаем полностью. В первую очередь сейчас восстанавливаем тренажеры, ряд других задач совместных, о которых мы договорились, уже решены, ну и третье — это помощь семьям. Все эти вопросы на особом контроле, и, конечно, без личного общения, так сказать из кабинета, эти вопросы решать невозможно»,– сказал Алексей Текслер.

Также губернатор добавил, что по его поручению представители области побывали в 32-м военном городке и Елани в Свердловской области, так как там также на боевом слаживании находятся южноуральцы. Мобилизованным привезли теплые вещи, проверили условия их содержания. Сам Алексей Текслер поговорил с ними по громкой связи и удостоверился, что все в порядке.

«Коммуникация с мобилизованными у нас постоянная. Продолжим оказывать помощь»,— резюмировал губернатор.

Алексей Текслер навестил мобилизованных в Чебаркуле в конце сентября. Тогда губернатор ознакомился с учебным процессом резервистов и взял на особый контроль их экипировку.