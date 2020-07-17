«У Магнитогорска появляется своё лицо»: Алексей Текслер подвёл итоги визита в город металлургов

Губернатор дал администрации поручения по дальнейшей работе.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер завершил рабочий визит в Магнитогорск. Глава региона работал в металлургическом городе сегодня, 17 июля, на протяжении всего дня.



В ходе визита губернатор посетил ряд объектов. Это новая школа, реконструируемый драматический театр имени Пушкина, а также ММК. После Алексей Текслер провёл совещание с администрацией Магнитогорска, где дал городским властям ряд поручений.

«Еще больше дорог должно соответствовать нормативному состоянию. Объемы ремонта и строительства магистралей будут увеличены. Продолжится обновление общественного транспорта, в том числе перевод на более экологичное газомоторное топливо (автобусы, маршрутные такси). Продолжится реализации областной программы газификации поселков и новых районов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе областного правительства.

Также было принято решение о строительстве очистных сооружений в правобережной части города. Соответсвующие документы уже сформированы. Кроме того, Администрация Магнитогорска начнет проектирование очистных сооружений на левом берегу города.

«Документы в Фонд содействия реформированию ЖКХ поданы, средства выделены, и мы в ближайшее время начнем эту работу»,— сказал Алексей Текслер.

Помимо этого, уже через полгода две столицы области свяжет железнодорожный транспорт. Поезд «Ласточка» планируется запустить с января 2021 года. По итогу визита губернатор положительно оценил Магнитогорск. Он отметил, что у города появляется новое и современное лицо.