У крупной автозаправочной станции появились «клоны» в Челябинской области

Заявление поступило в региональное УФАС.

Сеть крупных автозаправочных станций компании «Башнефть» подала заявление в Челябинское УФАС России о том, что прямой конкурент копирует стиль фирмы. Речь идёт о заправках ООО «Регион», которые расположены в Челябинске, Миассе, Сосновском и Красноармейском районах.

Они полностью копируют внешнее оформление фасадов зданий, информационную стелу с ценами и видами топлива в такой же цветовой гамме и схеме, как у компании ПАО АНК «Башнефть». В компании провели экспертизу о схожести товарных знаков до степени смешения, поэтому и обратились в антимонопольную службу.

При этом ООО «Регион» может поставлять нефтепродукты других производителей, а не фирмы-оригинала.

«ПАО АНК „Башнефть“ просит выдать ООО „Регион“ предписание о прекращении неправомерного использования его товарного знака», — заявили в Челябинском УФАС России.

Также антимонопольная служба изучит действия автозаправки-клона на предмет наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции.