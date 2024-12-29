У коммунальщиков Челябинска не будет новогодних каникул

Глава города сообщил о полной готовности всех служб к длинным выходным

Мэр Челябинска Алексей Лошкин сообщил, что все службы города готовы обеспечить бесперебойную работу городской инфраструктуры в течение предстоящих почти двух недель новогодних каникул. Об этом глава написал в своем телеграм-канале.

«Для всей администрации, коммунальных предприятий, подрядных организаций и управляющих компаний выходных не будет. Дорожным подрядчикам поставил задачу оперативно реагировать на любые изменения погоды. С ними будем встречаться дважды в день, при необходимости корректировать работу», — сообщил мэр.

Он добавил, что аналогичная задача по контролю этих вопросов возлождена на глав всех районов Челябинска.

«Особое внимание — внутриквартальным дорогам и подъездам к контейнерным площадкам. В том числе для этого они получили 70 тракторов малого и среднего класса», — акцентировал Алексей Лошкин.

Глава подчеркнул, что «в абсолютном приоритете — безопасность на ледовых городках», а также попросил горожан отказаться от запуска салютов:

«Отдельно хочу попросить жителей нашего города отказаться от запуска фейерверков, особенно рядом с жилыми домами. Это может привести не только к порче имущества, но и к трагедиям. Да и не то сейчас время, чтобы запускать салюты», — написал глава города в своем тг-канале.

Он также выразил надежду, что челябинцы отнесутся к его просьбе с пониманием.