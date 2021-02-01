«У каждого из нас свой Федоров»

К дню рождения легендарного директора сняли фильм

Сегодня, 1 февраля, 69 лет исполнилось бы известному промышленнику, почетному гражданину Челябинска и области, члену Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» — Александру Федорову. Но 24 января Александра Анатольевича не стало. Он был рожден настоящим металлургом и это почетное звание пронес через всю жизнь. 45 лет посвятил Челябинскому трубопрокатному заводу, заслужив любовь и уважение многотысячного коллектива белых металлургов. В память об этом человеке его друзья, близкие и коллеги подготовили этот фильм.

Алексей Дронов, первый заместитель генерального директора — операционный директор ТМД Группы ЧТПЗ:

"Мы всегда, когда вспоминаем, Александра Анатольевича, говорим о его работе в Челябинской области, в Челябинске, на Челябинском трубопрокатном заводе. Я живу в Первоуральске. За несколько дней мне такое колоссальное количество людей, первоуральцев, высказали слова поддержки и соболезнования. Знаете, на пустом месте, пустому человеку таких слов не говорят. Сложно подбирать слова, но очень мало людей, у которых хочется учиться, людей настоящих. Александр Анатольевич для меня был таким человеком, мне будет его очень не хватать. Но я хотел бы сказать, что он был профессионалом и человеком с большой буквы для всех, с кем он работал. Я думаю, что то, что он создал — устойчивая компания, устойчивая команда — обязаны все его заветы и наставления сохранить".

Константин Субачев, бригадир на участках основного производства ТЭСЦ № 6 ЧТПЗ:

«Это легенда. Он посвятил свою жизнь, работу своему родному предприятию. Он начинал с 5 цеха, он туда устроился слесарем в 1976 году. В 1996 году стал руководителем. Металлургия стала смыслом его жизни. Много предприятий, много вложений. Это человек, который, я считаю, намного дальше видел, что необходимо сейчас для металлургии".

Руслан Аккулов, бригадир на участках основного производства ТЭСЦ № 6 ЧТПЗ:

«На моих глазах произошли изменения кардинальные, такого нигде нет. Есть такое только у нас. Эта чистота, этот порядок, эта сплоченная работа коллектива».

Александр Михайлюк, начальник участка отгрузки готовой продукции ТЭСЦ «Высота 239» ЧТПЗ:

«Огромный, огромный вклад. Приезжал к нам в цех, разговаривал с людьми, к нему подходили с просьбами, вопросами. Он всегда-всегда помогал».

Андрей Дембинский, вальцовщик стана холодного проката труб ТПЦ № 5 ЧТПЗ:

«Мы вообще считали его своим отцом. Хотя вот подумаешь, он старше меня всего на 10 лет».

Антон Лоскутов, руководитель производственного комплекса «Сталь» ПНТЗ:

«Трудно выразить словами, какая личность и сколько он сделал для страны, для нашей компании, для Белой металлургии, для нашего цеха, для нашего коллектива, для многих из нас. Фундамент, который он заложил — это отношение к работе, это любовь, это доверие, это уважение, это преданное отношение к делу. Мы просто обязаны в память о нем продолжать его дело, честно работать на благо компании, на благо предприятия, на благо страны».

Ирина Федина, ведущий специалист по системам непрерывных улучшений ТПЦ № 5 ЧТПЗ:

«Для меня Александр Анатольевич — это человек глыба. Такой масштабный, очень строгий, но справедливый. Вместе с тем, он обладал великолепным чувством юмора. И во многом благодаря ему на заводе появился фестиваль КВН. И Александр Анатольевич всегда был председателем жюри, это была аксиома. И на самом деле, чтобы заслужить его высокой оценки, надо было очень постараться».

Михаил Гризодуб, заместитель председателя профкома ЧТПЗ:

«Мне посчастливилось работать с Александром Анатольевичем эти долгие годы, и посчастливилось даже быть знакомым с ним лично. Для меня Александр Анатольевич прежде всего учитель и наставник».

Марина Ушакова, директор детского дома № 8 в городе Челябинск:

«Человека ценят по тому, что он оставляет после себя. Мы оцениваем Александра Анатольевича по человеческому вкладу, который он внес в воспитание детей. И он очень скромно умалчивал об этой стороне жизни. Он никогда не афишировал помощь нашему учреждению. В течение 20 лет он являлся одним из основных членов Попечительского совета детского дома. Развитие нашего учреждения произошло благодаря именно ему».

Игорь Шестаков, настоятель Свято-Троицкого Храма города Челябинска:

«Надо ли говорить о том, что Александр Анатольевич был одним из немногих людей на Южном Урале, который всегда следовал неукоснительному правилу помощи церковным проектам. Прекраснейших храм был возведен его чаяниями в городе Челябинске — это Храм в честь иконы Божией Матери „Утоли моя печали“. Замечательный храмовый комплекс возведен его чаяниями в городе Озерске „Покрова Божией матери“. Он принимал самое деятельное и живое участие до последнего дня в строительстве нового Кафедрального собора Христа Рождественского. Для нас это колоссальная утрата, утрата абсолютно невосполнимая, потому что вместе с человеком уходит целая эпоха, уходит харизма. Он всегда шел до конца, и это замечательная позиция, которая позволила многому, даже в самые трудные времена, реализоваться. Я очень благодарен Александру Анатольевичу за то, что несмотря на столь высокое и серьезное положение, он был абсолютно открыт и доступен. Это одно из немногих имен на Южном Урале, которое будет золотыми буквами вписано в историю Челябинской епархии и Челябинской митрополии».

Борис Каплун, руководитель Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета:

«Большой человек и его руки, которые сделали огромное количество добрых дел. Мы обязаны ему как отцу нашей Детской вокальной школы при Челябинском театре оперы и балета. Это он говорил о том, что нужна такая школа обязательно. Пусть это будет единственная в своем роде школа, которая находится в нашем городе. Удивительный человек».

Ольга Стебунова, художественный руководитель фестиваля «Снежность»:

«Столько волшебства, сколько этот человек подарил детям Урала, и не только Урала, невозможно взвесить. Ушла энергия большого доброго, любящего жизнь волшебника. Кажется несправедливо... рано. Он был так нужен на земле — нам, семье, внукам, детям, друзьям. А главное, тем детям, которые даже не знают, как его зовут. Они просто чувствовали, видели, принимали и жили в этом волшебстве. Мы будем очень скучать. Спасибо за все эти годы, спасибо ему за то, что он жил. И мы смогли прикоснуться к этой волшебной планете. Мы понимали, что рядом такой сильный, такой добрый волшебник. И у каждого из нас свой Федоров....».