У городского пляжа на берегу озера Тургояк обустроят дополнительную парковку

Также планируется установка видеонаблюдения, скамеек и урн

В поселке Тургояк появится дополнительная парковка у городского пляжа. Сейчас машиномест на стоянке недостаточно. Об этом во вторник, 29 июня, заявил глава Миасского городского округа Григорий Тонких.

Совместно с начальником управления ЖКХ Романом Комаровым он провел рейд по объектам благоустройства, они проверили качество выполненных работ. Около городского пляжа поселка Тургояк появилось асфальтовое покрытие, парковочные места разделили растениями, обустроили дорожки для пешеходов. В планах — велосипедная парковка, установка видеонаблюдения и освещения, скамеек и урн, а также нанесение разметки.

«Уже сейчас видим, что мест на парковке для автомобилей не хватает. Принял решение утвердить схему перехватывающей парковки в непосредственной близости „Тропы здоровья“. В ближайшее время земельный участок поставим на кадастровый учет, а после запланируем средства на выполнение работ», — сообщил глава Миасского городского округа Григорий Тонких.

В ходе рейда глава заметил переполненные мусорные урны и нарушения графика уборки общественного туалета. Были даны поручения исправить ситуацию.

Также Григорий Тонких и Роман Комаров посетили сквер на улице Вернадского. Общественная территория преобразилась: появились игровые комплексы, карусели и спортивные снаряды, освещение. Ведутся работы по благоустройству площадки для выгула собак — там появятся специальные урны и тренажеры для четвероногих. Рядом установят скамейки и урны.

Добавим, в жару глава округа поручил усилить полив растений в сквере.