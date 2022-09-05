Для города Чебаркуля Челябинской области разработали собственный логотип, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Он представляет собой стилизованную букву «Ч», сочетающую в себе различные образы, связанные с городом.

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Чебаркуля, логотип создавался для повышения узнаваемости города, его туристической и инвестиционной привлекательности.

Разработкой визуального стиля занималось рекламное агентство из Пензы «Новая марка». В основу логотипа легли самые узнаваемые образы, связанные с городом: озеро, леса, Чебаркульская крепость, Храм Преображения Господня и метеорит.

«Идея заключается в создании дружелюбного, исторического и туристически привлекательного города. Логотип представляет собой неотъемлемые уникальные составляющие города, объединенные в единое целое»,— пояснили разработчики на странице проекта «Чебаркулизация» в соцсети «ВКонтакте».