На Северо-Западе Челябинска к осени появится 3‑километровая экотропа

Тропинки сделают из природных материалов

В районе Тополиной Аллеи и Ньютона сделают новую экотропу протяженностью 2,8 километра. Как сообщили в администрации Челябинска, инициатива о создании прогулочной зоны принадлежит жителям этих микрорайонов. Городские власти выделили на обустройство экологической тропы 9,6 млн рублей. Дорожки будут освещены, тропинки сделают из природных материалов, а вдоль прогулочного маршрута установят урны и скамейки.

«Экотропа появится на территории, граничащей с улицами 250 лет Челябинску и Героя России Родионова. Предусмотрено два входа со стороны обоих микрорайонов. Активисты предложили создать зоны активности, функционал которых они обсудят с жителями и передадут на исполнение администрации района», — сообщили в мэрии.





Все работы по организации экотропы планируют выполнить в течение лета. Напомним, что в этом году сквер и пешеходную зону намерены сделать в Парковом. Протяженность тропы составляет более одного километра, а пройдет она прямо по городскому лесу. Скамейки, урны, площадка для воркаута и подвесные гирлянды должны там появиться в августе.