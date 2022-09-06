У женщины из Челябинска выявили редкое генетическое заболевание

Пациентка, которой поставили такой диагноз во взрослом возрасте, — вторая в России

Эксперты ЧОДКБ диагностировали очень редкий диагноз — болезнь Тея — Сакса. Женщина из Челябинской области стала вторым человеком в России, у которой болезнь проявила себя во взрослом возрасте, сообщает во вторник, 6 сентября, пресс-служба клиники.Пациентка жаловалась врачам на слабость и боли в мышцах. Медики пришли к выводу, что недуг вызван поломкой в генах, и направили пациентку в генетическую лабораторию ЧОДКБ. Женщине сделали расширенный молекулярно-генетический анализ.

«Мы исследовали 300 генов, мутации в которых приводят к развитию наследственных нервно-мышечных заболеваний. В результате в одном из генов были идентифицированы два патогенных варианта, связанных с развитием болезни Тея — Сакса. Оба варианта были подтверждены при помощи „золотого стандарта“ — секвенирования по Сэнгеру также в генетической лаборатории ЧОДКБ. Необходимая в подобных случаях ферментная диагностика, проведенная в Медико-генетическом научном центре РАМН в Москве, подтвердила данный диагноз»,

— говорит заведующий генетической лабораторией ЧОДКБ Евгений Иванов.

Пациентке назначили лечение, которое замедлит развитие болезни.