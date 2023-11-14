У челябинца изъяли дорогой кроссовер из‑за неуплаты штрафов почти на 4 млн

На должнике числится 89 актов

Челябинский владелец люксового кроссовера BMW X7 накопил 3,8 млн рублей штрафов. За это он лишился автомобиля прямо на трассе. Злостного должника остановили сотрудники ГИБДД во время проверки документов на дороге Западный обход г. Челябинска и вызвали судебных приставов. Теперь машину могут пустить с молотка, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

На водителя немецкого кроссовера ФСПП составила 89 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД и задолженности за услуги ЖКХ. Причем эти долги не превышают сотню тысяч рублей. А вот исполнительский сбор составил более 3,8 миллиона рублей.

Машину отправили на спецстоянку. Ее владельцу нужно погасить долг, в противном случае авто отправят на продажу в счет оплаты всех штрафов и недоимок.