У челябинской «Почты России» появился свой бот в MAX

Теперь можно онлайн отправлять письма, посылки или вызвать курьера

У «Почты России» появился свой бот в мессенджере MAX. Южноуральцы могут онлайн связаться с отделением через цифрового помощника, сообщает пресс-служба правительства региона.

Бот может отправить письмо или посылку, поможет записаться в почтовое отделение или вызвать курьера. Если потребуется помощь сотрудника, он сразу передаст сообщение специалистам.

