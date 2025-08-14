У челябинских волонтеров появился свой офис для подготовки проектов и обучения

Волонтерский центр РМК «Сила Урала» открыл представительство в Челябинске

В Челябинске состоялось торжественное открытие первого на Южном Урале офиса волонтерского центра РМК «Сила Урала». Он станет домом для 7 тысяч волонтеров, участвующих в самых разных социальных проектах нашего региона. Аналогичные офисы уже работают в Свердловской, Оренбургской областях и Хабаровском крае.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов:

«Открытие офиса волонтерского центра Русской мирной компании „Сила Урала“ — это веяние времени, потому что мы видим разного возраста людей из Челябинска и области, которые хотят помогать, участвовать в культурных, спортивных или социальных проектах. Этот центр будет их обучать и принимать. Взаимодействие правительства области с центром даст новый импульс развитию проектов, улучшит подготовку и организацию мероприятий», — сказал Вадим Евдокимов.





В деловой части мероприятия подписано сразу два соглашения, направленных на развитие волонтерского движения в регионе. Одно из них волонтерский центр «Сила Урала» подписал с Министерством молодежи Челябинской области и благотворительным фондом РМК, второе — с челябинским представительством «Движения первых».

«Мы рады открытию офиса в Челябинске, где уже реализуем множество проектов — социальных, экологических, спортивных. Мы стараемся делать все, чтобы люди могли прийти сюда и попробовать себя в разных направлениях добровольчества. Особое значение это приобретает в преддверии открытия РМК-Арены, где потребуется много подготовленных волонтеров. Новый офис станет площадкой для их обучения и координации работы», — сказал директор волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников.





По словам челябинки Карины Уржанаковой, в волонтерское движение она пришла три года назад, когда на 9 Мая ездили поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Тогда я услышала много трогательных историй от ветеранов войны, прониклась ими. Это повлияло на мой выбор остаться помогать людям. Сейчас я учусь и работаю, но время для участия в волонтерском движении всегда нахожу», — поделилась она.





Каждый благотворительный проект РМК имеет целевую аудиторию. В Челябинской области в настоящее время реализуется более 6 крупных проектов для оказания помощи самым разным категориям населения — от первоклашек из малообеспеченных семей до одиноко проживающих пенсионеров.

«Открытие офиса дает возможность систематизировать работу с волонтерами Челябинской области. Думаю, этот процесс будет эффективным, ведь когда объединяется большое количество неравнодушных людей и этому придается системность, эффективность работы возрастает. Мы приглашаем всех желающих помогать людям становиться волонтерами», — сказала руководитель благотворительного фонда Русской медной компании Мария Горшкова.





Почти за 4 года работы центр вовлек в добровольческую деятельность более 15 тысяч человек из разных регионов страны, реализуя десятки масштабных проектов. Направления работы охватывают широкий спектр: от адресной помощи нуждающимся, помощи при ЧС, эко- и зооволонтерства до организации патриотических, экологических и спортивных мероприятий.