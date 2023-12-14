У челябинских школьников после ковида развивается астения

Болезненное состояние портит жизнь самим детям, а также их близким

Коронавирус и другие инфекции могут привести к развитию астении у школьников. К такому выводу пришли врачи челябинской детской городской клинической поликлиники № 1, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Астенический синдром — это малоприятное состояние, при котором у человека отмечается чрезмерная утомляемость, явно выраженная слабость, перепады в настроении, преобладание негативных эмоций. Все это портит не только жизнь самого ребенка, но и жизнь его близких.



«Чуть ли не основной причиной, которая ведет к развитию астенического синдрома, сегодня стало бремя инфекций. Особенно явно признаки астении проявляют себя после перенесенного коронавируса», — говорит врач-педиатр челябинской ДГКП № 1 Лилия Жмаева.

Сейчас врачи поликлиники тестируют детей, перенесших ковид, и, если находят признаки астении, дают советы, как можно восстановить здоровье.