У челябинки начались роды в приемной комиссии медицинского университета

Скорая помощь доставила женщину в больницу

Сегодня, 7 июля, жительница Челябинска начала рожать в приемной комиссии Южно-Уральского государственного медицинского университета. Она оказалась сестрой одной из абитуриенток, сообщают в пресс-службе вуза.

Старшая сестра девушки и ее муж решили присутствовать при подаче документов младшей сестры в учебное заведение. Женщина находилась на последнем сроке беременности и не рассчитала, что может начать рожать прямо в приемной комиссии.

«Фельдшер университета Юлия Михалева незамедлительно оказала женщине первую помощь, измерила давление. Мы немедленно вызвали cкорую, бригада приехала очень быстро, и женщину госпитализировали. Будущая молодая мама чувствовала себя хорошо», — сообщает ответственный секретарь приемной комиссии ЮУГМУ Римма Багаутдинова.

Также она считает, что роды старшей сестры, начавшиеся в момент подачи документов, — хороший знак для абитуриентки. Девушка с достойным аттестатом подала документы в медицинский колледж ЮУГМУ сразу на две специальности, одна из которых — «акушерское дело».

Автор: Алексей Борякин