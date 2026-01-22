У больших кошек в челябинском зоопарке обнаружили проблемы со здоровьем

17-летний амурский тигр Матис страдает от почечной недостаточности, а 16-летний леопард Амир — от проблем с внутренними органами

В челябинском зоопарке объявлен режим повышенного внимания за здоровьем двух пожилых хищников. У 17-летнего амурского тигра Матиса и 16-летнего леопарда Амира диагностированы серьезные возрастные заболевания. Несмотря на интенсивную терапию, состояние животных вызывает большую тревогу у специалистов, сообщает пресс-служба челябинского зоопарка.

Поводом для беспокойства стало резкое ухудшение самочувствия обоих животных. У тигра Матиса, несмотря на его преклонный для вида возраст, ветеринары отметили стремительную потерю веса, шаткость походки и беспричинные приступы слабости. Леопард Амир за неделю потерял около трех килограммов, а также у него наблюдалось потемнение мочи.

Для выяснения причин хищников ввели в состояние медикаментозного сна и провели полный комплекс исследований, включая УЗИ, рентген и биохимический анализ крови. Результаты обследования тигра оказались неутешительными. У Матиса (или ласково — Матюши) обнаружена прогрессирующая хроническая почечная недостаточность (ХПН), а также полип в мочевом пузыре. Несмотря на проводимую поддерживающую терапию, состояние животного остаётся тяжелым.

«Приступы слабости участились, и выходит он из них все тяжелее. После последнего эпизода Матис до сих пор очень вялый, почти не встает и очень плохо ест. Мы делаем все возможное, но прогноз, к сожалению, весьма и весьма осторожный», — комментируют представители зоопарка.

У леопарда Амира диагностирован целый комплекс проблем. По данным УЗИ, у 16-летнего хищника обнаружены серьезные патологии поджелудочной железы, желчного пузыря и почек. Анализ крови также подтвердил критическое состояние животного. В отличие от Матиса, у ветеринаров пока остается шанс стабилизировать состояние Амира с помощью интенсивной медикаментозной терапии.

«Сейчас все зависит от того, как его организм отреагирует на лечение. Если положительной динамики в ближайшее время не будет, прогноз станет неутешительным», — отмечают специалисты.

Эта ситуация ярко иллюстрирует специфику работы с возрастными животными в зоопарке. Они требуют от ветеринаров и зоологов постоянной бдительности, готовности к экстренным действиям и высокого профессионализма.