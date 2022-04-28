У альпаки Еремея из Челябинского зоопарка появилась невеста

Она переехала на Южный Урал из Калужской области

Очередное пополнение в коллекции Челябинского зоопарка: из парка птиц «Воробьи» в Калужской области прибыла юная альпака по имени Евдокия. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе зоопарка. Новой обитательнице суждено стать невестой для другого альпаки — Еремея. Но до личной встречи им еще далеко.

Альпаки — домашние животные из семейства верблюдовых, которых вот уже 6000 лет разводят горцы южноамериканских Анд. Альпак ценят прежде всего за шерсть, которая в семь раз теплее овечьей, почти не пропускает воду и не вызывает аллергии.

Работники Челябинского зоопарка отмечают, что Евдокия сразу покорила сердце Еремея. Однако тому придется набраться терпения: ближайший месяц Дуся проведет в карантине, а потом еще целый год, до своего совершеннолетия, будет жить в соседнем с Еремеем вольере.

«Зоологи отмечают, что у Дуси непростой женский характер. Она чрезмерно разговорчива (а если точнее, вообще не замолкает) и склонна резко выказывать свое недовольство задними ногами», — говорят о новой обитательнице работники зоопарка.

Кстати, Евдокия приехала в Челябинск по обмену. Несколько дней назад из столицы Южного Урала в парк «Воробьи» уехал самец рыси Зевс. Там его тоже ждет вторая половинка.