У 12-летнего школьника из Магнитогорска случился инсульт во время выполнения домашнего задания

Причиной мог оказаться тромб в голове

Челябинские врачи спасли шестиклассника с инсультом. Удар у 12-летнего магнитогорца Паши случился, когда он делал домашнее задание. На помощь пришли неврологи областной детской клинической больницы. О причинах инсульта у столь молодого человека и реабилитации рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.

В середине декабря Павел сел за домашнее задание и почувствовал сильную головную боль. По воспоминаниям Паши, ему резко стрельнуло в голову, он упал со стула и еле-еле смог добраться до дивана. К счастью, родители успели вернуться с работы и вызвать скорую: маму сразу насторожили симптомы, характерные для инсульта, — асимметрия лица, несвязная речь, паралич левой части тела.

Мальчика доставили в реанимацию в Магнитогорске, а уже через сутки перевезли в детскую больницу в Челябинске, где поставили неожиданный для всех диагноз — ишемический инсульт.

«Мы были просто в шоке. Он первые две недели лежал, не вставал почти, ни рука, ни нога не двигались. Мы вообще боялись, что он не восстановится, по снимкам в голове было большое поражение из-за инсульта. Откуда это взялось — понятия не имею, но нам было очень страшно», — поделилась мама Павла.

Невролог Елена Копылова рассказала, что однозначную причину инсульта назвать тяжело: у Павла повышен гомоцистеин (аминокислота, высокий уровень которой увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. — Прим. ред.), а еще тромб в средней мозговой артерии.

Сейчас школьник проходит уже второй курс реабилитации: занимается ЛФК и роботизированной механотерапией, проходит курс массажа, регулярные занятия с логопедом и психологом.

«До конца лета точно справлюсь!» — обещает восстановиться Паша.

Паша уже самостоятельно ходит и пытается избавиться от других последствий инсульта. Постепенно исчезает хромота, появляются силы в парализованных ранее конечностях. Но впереди у него еще много работы.