У 10‑летней девочки резко ухудшилось самочувствие после похода по Таганаю

На помощь ребенку оперативно пришли златоустовские спасатели

Златоустовские спасатели оперативно вывезли 10-летнего ребенка из нацпарка «Таганай». За помощью к ним обратились родители девочки, у которой внезапно ухудшилось самочувствие после горного похода, сообщает пресс-центр ПСС по Челябинской области.

«Инцидент произошел в приюте „Гремучий ключ“. После похода у 10-летней девочки появились резкие боли в животе и ухудшилось самочувствие из-за высокой температуры. Спасатели Златоустовского отряда на снегоходах эвакуировали ребенка с мамой к Центральной усадьбе и передали врачам СМП», — рассказали в ведомстве.

Добавим, всего за минувшую неделю отрядами ПСС Челябинской области выполнено 16 поисково-спасательных работ, в ходе которых спасено 12 пострадавших.