Тюменцы помогут ученым за наблюдением погоды

Добровольцев насчитали уже более 20 тысяч

Интернет-газета «Тюменская область сегодня» сообщает, что тюменцев приглашают принять участие в проекте Русского географического общества. Жители региона помогут собрать данные о погоде для ученых-фенологов. В добровольцы уже записались 20 тысяч человек.

Проект РГО называется «Окружающий мир», чтобы помочь фенологам тюменцам надо сначала пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении проекта.

«Необходимо на протяжении определенного периода времени наблюдать за погодными условиями и сезонными изменениями природы в Тюменской области, а также собирать полевые материалы. Более того, заняться сбором веществ можно как по месту проживания, так и в путешествии», — рассказывают журналисты издания.

Ученые будут оставлять заявку на исследование определенных данных или материалов. Волонтеры же будут реагировать на эти заявки. Добровольческая сеть позволит получать масштабные данные, полезную информацию о происходящих на той или иной территории природных явлениях.