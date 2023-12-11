Тюменские врачи разработали рекомендации для железнодорожников

Работники транспорта чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и варикоза

Эксперты Тюменского медицинского университета разработали для работников железнодорожного транспорта методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и лечения варикоза. Эти проблемы чаще всего встречаются среди взрослого населения страны. Информационное агентство «Тюмень сегодня» сообщает — десять лет специалисты университета разрабатывали улучшенный способ диагностики заболеваний вен.

Специалисты университета занимались научно обоснованным способом определения степени венозной недостаточности на базе вуза — Клинической больницы РЖД — Медицина. В ходе 10-летнего исследования они обосновали, что от индекса деформабельности эритроцитов зависит степень заболеваний сосудов нижних конечностей. Таким образом была улучшена диагностика хронических заболеваний вен.

«Новыми методиками и результатами своих исследований специалисты вуза и главный врач «ЧУЗ „КБ РЖД — Медицина“ Тюмени Сергей Одинцов поделились на XVII Российском Национальном конгрессе с международным участием „Профессия и здоровье“», — сообщает издание.

Ученые медуниверситета рекомендуют пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы применение препарата магния и витамина B6. Эти вещества снижают риск развития профессиональной непригодности работников железнодорожного транспорта, связанных с безопасностью движения поездов.