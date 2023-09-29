Тюменские пожарные приняли на службу котенка

Задача новобранца — охранять территорию от грызунов

В 40-й пожарно-спасательной части Тюмени приняли на работу молодого кота по кличке Сеня, сообщает местный сайт «Тюменская область сегодня». Хвостатый новичок станет преемником кошки Маруси, которая служит уже восемь лет, и должен будет перенять ее обязанности по ловле мышей.

По словам начальника ПСЧ № 40 Максима Курочкина, Сене всего несколько месяцев. Старшая коллега взяла шефство над юношей, знакомит его с устройством части и учит охранять территорию.

Коты и кошки работают бок о бок с бойцами части уже не первый десяток лет. Когда-то всероссийской знаменитостью стал местный кот Семен, у которого была собственная форма и страничка в соцсетях. После его трагической гибели под колесами авто сотрудник МЧС из Ленинградской области Ростислав Балобин сочинил о коте песню.

Похоже, коты и пожарные кармически связаны между собой: они то и дело помогают друг другу. Например, весной этого года огнеборцы из Магнитогорска вытащили кота из загоревшегося садового домика.