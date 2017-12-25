/ Почти 1,5 тысячи южноуральских школьников участвовали в Губернаторских новогодних елках

Они выслушали напутствие на будущий год от главы Челябинской области.

В этом декабре губернатор Борис Дубровский не только решал важные для региона дела, подводил итоги и определял работу на будущий год. Глава Челябинской области также общался с маленькими южноуральцами. Встречи проходили на Губернаторских новогодних елках. Таковые прошли в Златоусте, Магнитогорске, а завершением череды праздников стала елка в Челябинске. Гостей принимал Театр имени Наума Орлова.



Очень рад быть на вашем празднике, поздравить всех с наступающим Новым годом. В этом путешествии вас ждут непростые, даже опасные приключения. Нужно искренне верить, что добро обязательно победит зло, а любовь и дружба способны творить настоящие чудеса. Загадывайте желания и встречайте сказку. С Новым годом! — обратился к школьниками Борис Дубровский.

Всего Губернаторскую елку посетили 1 430 школьников. Также по инициативе губернатора во всех муниципалитетах прошла акция «Подари Новый год детям». К ней присоединились промышленные предприятия, общественные и благотворительные организации, представители районных администраций. Они создавали чудо для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.



Напомним, что южноуральских детей также пригласили на Кремлевскую елку. Отправились туда 96 школьников. Им покажут красочное шоу, вручат подарки, а также проведут экскурсию по «Мемориальному музею космонавтики».