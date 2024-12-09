«Тяжело было, но Бог помогал»: Герой России — о профессии Родину защищать

Четверть века назад южноуралец Сергей Зяблов спас от гибели сослуживцев

Сегодня, 9 декабря, в России День Героев Отечества. В этот памятный день вспоминают не только героические подвиги предков, но и чествуют ныне живущих героев. А на Южном Урале их немало. Все они в разные периоды времени самоотверженно и с любовью служили Родине. Один из примеров мужества и отваги — Сергей Зяблов. За героизм, проявленный в ходе спецоперации на Северном Кавказе, указом президента РФ Сергею Зяблову присвоено звание Героя Российской Федерации и вручена медаль «Золотая Звезда».







В конце 90-х капитан милиции Сергей Зяблов нес службу в селах Ачхой-Мартан и Урус-Мартан. В декабре 1999 года Зяблов с колонной российских милиционеров попал в засаду чеченских боевиков. Под минометным и пулеметным обстрелом бойцы заняли круговую оборону, вступили в бой. Большинство ребят находились в Чечне недавно и еще не имели боевого опыта. В длительном бою с хорошо подготовленным противником многие могли погибнуть. Понимая это, Сергей Зяблов под огнем выбрался незамеченным с поля боя и бегом бросился к ближайшему селу, где располагались федеральные силы. Когда запыхавшийся офицер добрался до своих, командование выделило ему бронегруппу — три танка и боевую машину пехоты с десантом на броне.





С особым чувством он рассказывал нам эту историю.

«Тяжело было, но Бог помогал. Сложно было — кровь, грязь, окопы, но это война»,— вспоминает Сергей Заблов.





Сергей Зяблов точно вывел бронегруппу на позиции боевиков. Стреляя на ходу, танки на полной скорости ворвались в расположение противника. Немногие уцелевшие после внезапной атаки с тыла боевики побросали оружие и разбегались врассыпную. Личный состав колонны был спасен.

«Когда я пришел к своим, весь бушлат был пробит. Это врезалось в мою память. Но Бог миловал — я остался живой. Это наша работа. Да и сейчас она не прекращается, наши ребята тоже сейчас под огнем и выполняют боевые задачи»,— говорит Сергей Зяблов.

В настоящее время Сергей Зяблов — участник организации «Боевое братство». Он много общается с бойцами, которые побывали на спецоперации в Донбассе и на Украине. «Боевое братство» собирает гуманитарную помощь и отправляет ее на передовую. Ветераны и сами неоднократно бывали в зоне проведения СВО.

«Да, маленько другая война сейчас, другие технологии. Но дух-то тот же. Мы все россияне, мы знаем, за что воюем. Мы — одно целое»,— делится он.





Сергей Зяблов отмечает значимость всецелой поддержки от государства.

«Во время Чеченской войны мы получали только зарплату. Сейчас все по-другому. И финансовая поддержка есть, и семьи нынешних бойцов не забыты»,— говорит он.

Бывшие сослуживцы и ровесники Зяблова тоже участвуют в спецоперации. Сергей ими гордится.

«Сейчас самое главное, чтобы все приехали домой вовремя и в срок. Чтобы дома их ждали. По себе помню: на войне в минуты затишья лежишь и думаешь: „Господи, как там дома-то?“ У нынешних ребят то же самое»,— делится Сергей Зяблов.

А что Победа будет за нами, он не сомневается.