«Ты можешь заниматься чем хочешь»: челябинский лашмейкер рассказывает о стереотипах

Молодой человек занимается наращиванием ресниц уже несколько лет.

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Специалист по наращиванию ресниц в Челябинске рушит все стереотипы. Александр Вавенков уже почти три года занимается этим необычным для молодого человека делом. По его словам, ему нравится, то, что он делает, но многие знакомые все еще не в курсе специфичного хобби.

«Некоторые считают, что это женская работа. Я считаю, что это стереотипы, сейчас 21 век, ты можешь заниматься тем, чем хочешь», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ Александр Вавенков.

За время работы у лашмейкера появилась собственная клиентская база, почти 50 человек. Девушек не смущает, что их мастер — мужчина.

«Нисколько не страшно, что молодой человек наращивает ресницы. Раньше он, может быть, делал это чуть медленнее, пока набивал руку, но очень уверенно», — делится эмоциями клиентка Александра Ольга Лескова.

Мужчина даже обдумывает возможность оставить свою профессию (которая, кстати, очень мужественная) и сделать свое необычное хобби работой.