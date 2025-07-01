Твой билет в успешное будущее: как поступить в один из ведущих университетов Южного Урала и не прогадать

ЮУрГУ проводит встречу для абитуриентов и их родителей

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В главном корпусе Южно-Уральского государственного университета 5 июля в 12:00 пройдет встреча для абитуриентов и их родителей (18+). Это отличная возможность пообщаться напрямую с руководителями институтов и получить ответы на все вопросы о поступлении, обучении и карьере.

Центральная приемная комиссия приглашает будущих студентов и их семьи на открытый диалог. Мероприятие начнется в 12:00 в главном корпусе по адресу: проспект Ленина, 76. Вас ждет насыщенная программа, в которой расскажут о стратегии развития вуза, образовательных возможностях и передовых подходах к обучению. Руководители институтов представят актуальные направления подготовки, расскажут о скидках, именных стипендиях и поддержке студентов.

Особенность встречи — живое общение с руководством университета. Каждый гость сможет задать свой вопрос и получить развернутый ответ от первых лиц университета. Также будет работать консультационный центр, где специалисты приемной комиссии подробно объяснят правила приема, расскажут о льготах и вступительных испытаниях 2025 года.

Отдельный блок подготовлен для юношей, интересующихся обучением в Военном учебном центре. Здесь можно узнать об особенностях подготовки и перспективах для выпускников.

Кроме того, участники смогут пообщаться с представителями ведущих уральских предприятий — они расскажут о востребованных профессиях и возможностях стажировок.

Если не получится посетить встречу лично, то задать вопросы, уточнить детали можно в приемной комиссии, которая располагается в главном корпусе университета по адресу: проспект Ленина, 76. Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:30, в субботу и воскресенье с 09:00 до 13:00. На общие вопросы ответят специалисты call-центра: +7 (351) 267-94-52.

Подробности можно узнать на сайте www.susu.ru, на портале для абитуриентов abit.susu.ru, а также в официальной группе университета «ВКонтакте»: https://vk.com/susu.abit

Не упустите шанс принять участие 5 июля в 12:00 и сделать первый шаг к успешному будущему!

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ФГАОУ ВО «ЮУРГУ (НИУ)»