Тушить лесные пожары в Челябинской области будут более 4 тысяч человек

К пожароопасному сезону в регионе установили 90 постов видеонаблюдения

Более 4 тысяч человек и почти 2 тысячи единиц техники будут бороться с природными возгораниями на Южном Урале в 2024 году. Рослесхоз и МЧС России признали Челябинскую область готовой к пожароопасному сезону, утвержден сводный план тушения пожаров в регионе, сообщили в Главном управлении лесами.

«Особое внимание мы уделяем повышению оперативности обнаружения возгораний на природных территориях, в этом году система видеомониторинга расширена до 90 постов. Для контроля, обнаружения и ликвидации очагов возгорания, проведения надзора и профилактики будут работать более 100 патрульно-контрольных групп, в которые войдут сотрудники лесничеств, МЧС и полиции», — рассказал начальник ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

В прошлом году в Челябинской области было ликвидировано 727 лесных пожаров площадью более 14 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Алексей Текслер поручил подготовиться к пожароопасному сезону, который начинается в регионе в первой декаде апреля. На заседании КЧС он обозначил приоритетные задачи для глав районов и представителей региональных и федеральных ведомств.