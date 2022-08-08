Туры по Магнитогорскому металлургическому комбинату вошли в проект «Россия: 85 приключений»

Издание Russia Beyond собрало лучшие места и маршруты из всех российских регионов

Туры по Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) попали в проект «Россия: 85 приключений» федерального издания Russia Beyond, цель которого — собрать лучшие приключения, которые можно пережить в каждом из 85 российских регионов, говорится на сайте издания.

Авторы проекта рассказали о том, как можно записаться на экскурсию по комбинату, который занимает более 9 тысяч гектаров, что интересного там можно увидеть и что необходимо взять с собой, чтобы попасть на предприятие.

Магнитогорский металлургический комбинат — единственное «приключение», которое вошло в проект от Челябинской области.

«В России есть множество известных мест — визитных карточек. Но никто пока не собирал вместе интересные активности из каждого региона без исключения. Мы в Russia Beyond решили это исправить и нанести их все на одну карту», — комментируют авторы проекта.

Кстати, на сегодняшний день на ММК существует семь маршрутов, два из которых рассчитаны на детей. Жители и гости города, отправившись на экскурсию, смогут посетить исторический музей предприятия, побывать на доменном и прокатном производствах и узнать еще много интересного.