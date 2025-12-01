Туроператор оставил жительницу Уфы с ребенком в Египте

Женщина отсудила за это 370 тысяч рублей

Жительница Уфы, которой туроператор отменил обратный рейс из Египта, через суд взыскала с компании 370 тысяч рублей, сообщает портал Башинформ.ру.

Женщина с ребенком была вынуждена самостоятельно покупать билеты на другой рейс за 232 тысячи рублей, но турфирма отказалась возмещать эти расходы, поэтому туристка обратилась в суд.

В судебном процессе ключевую роль сыграло заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, поддержавшего позицию потребителя.

В итоге Кировский районный суд Уфы удовлетворил иск полностью: помимо стоимости билетов, туроператора обязали выплатить 138 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штрафа и иных издержек.