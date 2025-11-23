Турнир по армейскому рукопашному бою в память о героях СВО прошел в Копейске

За медали боролись как опытные спортсмены, так и новички

Накануне, 22 ноября, в Копейске прошло Первенство Челябинской области по армейскому рукопашному бою «Спортивная осень» памяти героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. Участие в соревнованиях приняли 330 человек — это и новички, и опытные спортсмены в возрасте от 4 до 17 лет из разных уголков Южного Урала, а также из Казахстана. Турнир прошел на призы памяти Кавалера ордена мужества гвардии ефрейтора Александра Сапегина, погибшего на спецоперации в 2024, сообщили организаторы.

Турнир прошел в 15 раз в ФОКе имени Эдуарда Булатова. Участников соревнований поприветствовал советник губернатора Челябинской области, руководитель аппарата антитеррористической комиссии региона Олег Семкин.

«Это мероприятие реализуется в рамках комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Челябинской области. Мы всегда поддерживаем такие начинания. Это прямой путь формирования антитеррористического и гражданского сознания у нашей молодежи»,— цитирует Олега Семкина газета «Копейский рабочий».

Участие в соревнованиях приняли 17 команд из Челябинска, Златоуста, Троицка, Бакала, Магнитогорска и других городов. Ребята боролись не только за чемпионский пояс и медали, но и за возможность пройти отборочный этап на Первенство России — 2026.

«Турнир преследует сразу несколько целей, и все они приоритетные. Это популяризация и развитие армейского рукопашного боя, выполнение норм и требований единой всероссийской спортивной классификации, повышение спортивного мастерства и, конечно, привлечение новых спортивных клубов»,— сообщили организаторы.

Руководитель отдела молодежи администрации Копейска Николай Лепский пожелал, чтобы этот турнир стал для города традиционным.