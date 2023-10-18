Туристы в горах Южного Урала попали в метель

Снег и шквалистый ветер обрушились на Иремель

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В минувшие выходные при подъеме на вторую по высоте гору Южного Урала Иремель (находится в Башкирии, у границы с Челябинской областью) группа туристов попала в самую настоящую метель. Кадрами экстремального восхождения они поделились в социальных сетях.

Ребята рассказали, что осень превратилась в зиму неожиданно и очень быстро. Внезапно налетел сильный ветер, а вместе с ним пошел обильный снег.

Напомним, что высота Иремеля — почти 1600 метров над уровнем моря. Как и везде в горах, там обычно холоднее, чем в долине. К тому же на высоте погода бывает очень переменчивой.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в национальном парке «Таганай» в начале недели была отмечена самая теплая погода за последние 20 лет. Однако бабье лето вернулось в горы ненадолго: уже во вторник вечером там снова похолодало.