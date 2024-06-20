Туристы рискуют попасть под кровавый дождь в лесах Челябинской области

Причиной необычных осадков могут стать бабочки

В Челябинской области появились боярышницы. Лет уже начался в национальном парке «Зигальга». Как рассказал ИА «Первое областное» доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Валерий Пекин, при вылуплении бабочки выделяют красный пигмент, поэтому в дождливую погоду в местах их выплода могут пойти кровавые ливни.



У этих бабочек узкий период лета — он начинается во второй половине июня и продлится две недели. Потом боярышницы исчезнут.

Их можно увидеть возле луж или влажной песчаной почвы. Там бабочки зачастую попросту пьют. Эти скопления не имеют ничего общего со вспышками массового размножения, как у саранчи, непарного шелкопряда или колорадского жука. Вредителями боярышницы не являются.

«При вылуплении бабочка выделяет красный пигмент, который остается на листьях. В местах массового выплода дождь смывает пигмент с листьев, и вода окрашивается в красный цвет», — рассказал об особенностях появления бабочек Валерий Пекин.

Боярышницы обитают в европейской части России, Зауралье, Сибири. Этот вид достаточно распространен в стране.

Бабочки получили свое название от боярышника, листьями которого выкармливаются гусеницы, отметили в пресс-службе нацпарка «Зигальга». Они также питаются черемухой, рябиной, яблонями, грушей, вишней.

«Среди плюсов резкого всплеска численности боярышниц можно назвать опыление растений и более высокий урожай ягод (например, малины), а также увеличение кормовой базы для птиц», — отметили в пресс-службе.