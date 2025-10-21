Туристы рассказали, почему на Иремеле часто теряются люди

Виной всему большое количество троп и густой лес

«Лес тебя сам путает: идешь в одну сторону, а оказывается, что совсем не туда. Обычно там и теряются люди», – говорит о горе Иремель челябинская альпинистка Агата Краснова. О местности, где спустя четыре дня непрерывных поисков нашли туристку, ходит немало легенд. В материале ИА «Первое областное» общаемся с профессионалами, любителями и обращаемся к мифам.



Гора Иремель – одна из высочайших точек Южного Урала, находится в Башкирии близ границы Челябинской области. Ее массив является ключевым объектом одноименного нацпарка. С башкирского языка название горы не имеет единого перевода, ее называют Священной горой, Седлом Богатыря, Вершиной Ветров и Заколдованной.



По словам альпинистки Агаты Красновой, место среди туристов популярное, однако часто люди теряются именно там.



«У подножья Иремеля много троп, дорог, там и лесники ездят, и туристы ходят. Обычно там где-то и теряются, вроде как кажется — вот она гора, понимаешь, куда идти, а на самом деле дорога уводит не туда», — отмечает спортсменка.

Опытные туристы говорят, что маршрут подъема на вершину несложный. Но с ремаркой «вместе с надежными проводниками»:



«Сейчас развелось много всяких „организаторов“, у людей нет нормальной подготовки. Тем более погода сейчас — без теплой одежды там можно и ночи не пережить, никакие спички не помогут, невозможно разжечь сырое», — говорит турист Денис Гуренко.



Для новичка высадка в таком густом лесу равна броску в неизвестность. Полина Захарова, хоть и турист с опытом, отстала от группы и потерялась. Женщину четыре дня искали спасатели и волонтеры из двух регионов, всего в операции участвовало больше ста человек. Она пошла в поход, чтобы сделать фотографию для участия в конкурсе по покорению вершин Уральских гор.





Однако путешественники взбираются на вершину не только ради практического интереса. Кто-то верит в магическую силу Иремеля, вокруг этого места ходит много легенд.



«Знаете, говорили, что там восточные врата Шамбалы. Не пустила гора ее, может быть, на свою вершину», — делится Агата Краснова.

Особенно коварна гора зимой, когда все тропы заметает снегом, а видимость из-за низкой облачности часто нулевая. Полину Захарову нашли, она жива, ей необходима госпитализация.



Почти 10 лет назад на горе заблудились мать с двумя детьми. Они пошли на незнакомую территорию без должного оборудования, одежды и еды. Мать приняла решение свернуть с тропы, ее 14‑летняя дочь замерзла в сугробе и умерла от переохлаждения.