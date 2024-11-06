Туристов призвали отложить посещение нацпарка «Таганай» из‑за непогоды

И напомнили правила поведения, если метель застала на маршруте

В предстоящие дни в Челябинской области будет бушевать непогода. Шторм уже добрался и до нацпарка «Таганай». Инспекторы призвали туристов воздержаться от походов во избежание ЧП. Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка.

Если же метель застала на маршруте, важно соблюдать правила безопасности. Вот некоторые из них:

передвигаться только группой, не разделяясь и строго соблюдая дисциплину. Темп движения должен определяться по слабейшему участнику похода;

при появлении явных признаков усталости, особенно при ухудшении погоды, необходимо сделать остановку в ближайшем приюте;

использовать очки-светофильтры, которые пригодятся при сплошном снежном покрове.

В Челябинской области действует штормовое предупреждение. Сегодня синоптики прогнозируют снегопады, снег с дождем, шквалистый ветер и гололед. Водителей настоятельно просят отказаться от дальних поездок.