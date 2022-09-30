Туристов попросили воздержаться от ночных походов по нацпарку в Челябинской области из‑за медведей

Косолапые выходят на тропы «Таганая» в темноте

Туристам рекомендовали воздержаться от походов по национальному парку «Таганай» в Челябинской области в темное время суток из-за риска встретить медведя. Прогулки косолапых в это время фиксируют фотоловушки. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в пресс-службе национального парка «Таганай».

«Рекомендации не ходить по национальному парку в темноте имеют под собой основание. Подтверждение тому — кадры, которые сняла одна из таганайских фотоловушек. В 18:47 она зафиксировала идущего по тропе человека, а в 22:19 по этому же маршруту протопал косолапый. Встреча туриста с хозяином тайги не состоялась лишь по счастливой случайности», — рассказали в «Таганае».

Любителей походов просят не испытывать судьбу и планировать маршрут так, чтобы оказаться в приюте до захода солнца.