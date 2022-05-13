Инспекторы отдела охраны и волонтеры очистили национальный парк «Таганай» от следов многочисленных пикников. Рейд показал, что пока очень немногие туристы убирают за собой.
«На этот раз генеральную уборку после зимы на особо охраняемой природной территории провели на тропах и стоянке „Веселый ключ“, в приюте „Метеостанция“, зимних палатках на „Гремучем ключе“ и Светлой поляне. Здесь любят отдыхать жители Пушкинского поселка, который расположен у границы национального парка, и не убирают за собой мусор», — сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай».
Уборку в этот раз проводили участники первой волонтерской смены природоохранного проекта «Друзья ООПТ». О необходимости соблюдать чистоту гостям «Таганая» будут напоминать все лето.
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