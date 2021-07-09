Туристов из Челябинска эвакуировали в горах Карачаево‑Черкесии

В поселке Малый Архыз обрушился единственный мост, соединяющий археологический комплекс с дорогой

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Карачаево-Черкесии 39 туристов накануне застряли на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса. Среди них — 22 туриста из Челябинска. Они были на экскурсии, когда разрушилась автомобильная переправа через реку Подорванка. В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии сообщили, что людей эвакуировали и разместили в гостиницах.

Туристическая группа из Челябинска 8 июля на автобусе прибыла на экскурсию в археологический комплекс, который находится в поселке Малый Архыз на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Но во время экскурсии из-за непогоды берега реки Подорванка размыло и разрушился единственный мост, по которому туристы должны были вернуться обратно.

На территории заповедника остались четыре машины с туристами (среди них есть дети) из Санкт-Петербурга и Ростова и туристический автобус с группой из Челябинска с детьми в составе 22 человек.

«У нас нет еды, теплой одежды, а одежда, которая была, промокла. Здесь нет места для ночлега. Погодные условия ухудшаются: дождь, ветер. Мы находимся здесь 6 часов. Ждем помощи от МЧС»,— рассказала одна из туристок в видео, снятом на месте происшествия.

8 июля в 19:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике от диспетчера ЕДДС Зеленчукского района поступило сообщение о том, что из-за сильного дождя в горах в поселка Нижний Архыз на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса разрушена автомобильная переправа через реку Подорванку.

«На территории комплекса без возможности выехать остались отдыхающие в количестве 39 человек, в том числе 6 детей на 1 микроавтобусе и 6 легковых автомобилях. Пострадавших нет. На месте происшествия работают спасатели КЧПСО в количестве 9 человек и 3 единицы техники. Сооружена переправа, ведется эвакуация людей. Администрацией Зеленчукского муниципального района организовано питание», — сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по КЧР Хамзат Эльканов.

В ночь с 8 на 9 июля началась эвакуация туристов. Всего были эвакуированы 45 человек. На проведение работ привлекалось от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 27 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек, 5 единиц техники.

Туристы из Челябинска были направлены в гостиницу поселка Домбай Карачаевского городского округа, где они ранее остановились. Часть туристов на частном автотранспорте направили в поселок Псебай Краснодарского края.

«О ситуации с челябинскими туристами в Карачаево-Черкесии стало известно поздно вечером. Глава региона оперативно поставил задачу оказать помощь нашим туристам», — ответили ИА «Первое областное» в пресс-службе правительства Челябинской области.

ИА «Первое областное» связалось с туристами, которых эвакуировали из поселка Малый Архыз. Сейчас люди находятся в отелях и отдыхают после случившегося.

«МЧС забрали нас около полуночи. Сейчас все нормально, отсыпаемся. Челябинскую группу сперва забрали, мы следом за ними. У нас там три машины остались. Если власти быстро среагируют, их можно будет забрать за два дня. Но пока неизвестно, насколько это растянется. Экскурсионный автобус группы из Челябинска тоже остался там. Поэтому тоже, наверно, будут озадачивать администрацию здесь вопросом, как добраться назад», — рассказала ИА «Первое областное» туристка из Санкт-Петербурга Евгения.

Связаться с туристами из Челябинска, которых эвакуировали в Карачаево-Черкесии, на момент выхода публикации не удалось.